В центре Самары тушат крупный пожар

В четверг, 8 июля, около 16:05, начался пожар на ул. Арцыбушевской, 172 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горит одноэтажный деревянный отселенный дом на площади 150 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Была угроза распространения пожара на соседние деревянные дома, но в 16:30 пожарные смогли локализовать возгорание.

По данным очевидцев, дом объят пламенем полностью. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.