Минздрав: предприятия без COVID-паспорта ждет локдаун

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что планируется вводить паспорта коллективного иммунитета для предприятий с охватом вакцинацией от 60% до 80% сотрудников. Конкретное число сейчас обсуждается, но ведомство будет настаивать на максимальной цифре.

При этом не будут учитываться работники, ранее переболевшие и не прошедшие вакцинацию.

Паспорта станут обязательными прежде всего для организаций, работающих в общественных местах, транспортной и социальной сферы, общепита.

Ранее сообщалось, что паспорта могут ввести уже с 1 августа, сертификат будет выдаваться на три месяца.

"Мы будем направлять предложения по запрету работы тех учреждений, где не будет необходимого коллективного иммунитета. Ковидный паспорт - это некий сертификат, который на основе валидации, то есть оценки иммунной прослойки учреждения, позволяет декларировать эпидемиологическую безопасность этого учреждения. Только вакцинация позволит собрать эти 60-80%, а мы будем настаивать на максимальной цифре. И только тогда предприятию будет разрешено работать. Иначе - закрытие, перевод на дистанционные методы работы, запрет работы с населением и отдельные локальные локдауны", - обозначил свою позицию Армен Бенян.

Министр добавил, что дефицита вакцины в области нет. В запасах более 70 тыс. доз. В течение ближайших 10 дней ожидается поставка такого же объема вакцины.