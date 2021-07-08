Минздрав: предприятия без COVID-паспорта ждет локдаун

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что планируется вводить паспорта коллективного иммунитета для предприятий с охватом вакцинацией от 60% до 80% сотрудников. Конкретное число сейчас обсуждается, но ведомство будет настаивать на максимальной цифре.
При этом не будут учитываться работники, ранее переболевшие и не прошедшие вакцинацию.
Паспорта станут обязательными прежде всего для организаций, работающих в общественных местах, транспортной и социальной сферы, общепита.
Ранее сообщалось, что паспорта могут ввести уже с 1 августа, сертификат будет выдаваться на три месяца.
"Мы будем направлять предложения по запрету работы тех учреждений, где не будет необходимого коллективного иммунитета. Ковидный паспорт - это некий сертификат, который на основе валидации, то есть оценки иммунной прослойки учреждения, позволяет декларировать эпидемиологическую безопасность этого учреждения. Только вакцинация позволит собрать эти 60-80%, а мы будем настаивать на максимальной цифре. И только тогда предприятию будет разрешено работать. Иначе - закрытие, перевод на дистанционные методы работы, запрет работы с населением и отдельные локальные локдауны", - обозначил свою позицию Армен Бенян.
Министр добавил, что дефицита вакцины в области нет. В запасах более 70 тыс. доз. В течение ближайших 10 дней ожидается поставка такого же объема вакцины.
Последние комментарии
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?