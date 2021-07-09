Ночью в Тольятти ликвидировано крупное возгорание мусора на ул. Ботанической

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В пятницу, 9 июля, примерно в 0:09 произошло возгорание мусора на открытой территории в районе дома № 32 на ул. Ботанической в Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.