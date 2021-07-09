Фонды УК "Открытие" занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия

Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением УК "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") сохранили лидирующие позиции по доходности по результатам первой половины 2021 года.

Согласно данным портала Investfunds, ОПИФ "Открытие — Глобальные инвестиции" с начала 2021 г. вырос на 16,28%, за год (30.06.06.30.2020.2021) — на 57,17%. За год и за 3 года фонд сохраняет 1-е место по доходности среди всех смешанных фондов.

ОПИФ "Открытие — Акции" по итогам полугодия вырос на 16,01%. За год (30.06.06.30.2020.2021) флагманский фонд акций на российском рынке вырос на 43,64%.

ОПИФ "Открытие — Лидеры инноваций" с начала года вырос на 15,03%, за год (30.06.06.30.2020.2021) — на 68,26%. За год этот фонд занимает 1-е место по доходности среди всех фондов с активами более 1 млрд руб., а за 3 года — абсолютное 1-е место по доходности среди всех российских фондов.

ОПИФ "Открытие — Облигации" на конец июня снизился на 0,54% с начала года. Снижение стоимости пая было обусловлено ростом доходностей на рынке рублевых облигаций, что является привлекательной точкой входа для новых пайщиков. За год (30.06.06.30.2020.2021) доходность фонда составила 1,94%.

ОПИФ "Открытие — Еврооблигации" в рублях с начала года снизился на 0,62%, а в долларах США — вырос на 1,44%, что превышает годовые ставки по долларовым депозитам. За год (30.06.06.30.2020.2021) фонд вошел в пятерку лидеров по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 1 млрд руб. (с результатом +11,62% в рублях), а за 3 года — в тройку лидеров среди таких фондов.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК "Открытие":

"Особо отмечу доходность, которую наши фонды показывают за 3-летний период. Именно такой срок считается релевантным для получения адекватной оценки успешности фонда и экономически целесообразным с точки зрения налогообложения, ведь при владении паями от трех лет инвестор освобождается от уплаты налога (от НДФЛ можно освободить доход не больше 3 млн в год). Мы видим, что по доходности за три года фонд "Открытие — Лидеры инноваций" занимает абсолютное первое место среди всех российских фондов, а фонд "Открытие — Глобальные инвестиции" показывает аналогичный результат среди фондов смешанных инвестиций. Такие показатели были бы невозможны без доверия наших клиентов и слаженной работы команды УК "Открытие".