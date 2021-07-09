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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК — партнер форума молодых ученых U-NOVUS

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступил партнером форума молодых ученых U-NOVUS, который проходит в Томске с 1 июля по 30 сентября в онлайн и офлайн форматах. В рамках мероприятия планируются встречи с промышленными компаниями и корпорациями, бизнес-сообществом региона.

На полях форума также пройдут дискуссии по вопросам развития партнерских отношений в области кибербезопасности и подготовки квалифицированных кадров для объектов критической информационной инфраструктуры.

На форуме Страховой Дом ВСК познакомит участников с деятельностью компании, ее продуктовыми решениями, IT-задачами, технологическими стеками и запросами. Топ-менеджеры подробно расскажут о работе IT-хаба ВСК в Томске в сотрудничестве с Томским политехническим университетом и о примерах взаимовыгодного диалога бизнеса с университетами в рамках IT-стратегии компании.

Кроме того, студентам будут предложены на проработку сложные и интересные кейсы страховой компании. Одной из задач ВСК на форуме является поиск эффективных наработок для процессов компании, которые не поддаются стандартным решениям, например, работа с неструктурированной информацией, использование искусственного интеллекта в прогнозировании рисков страхования и т. п. Страховой Дом ВСК активно привлекает молодые IT-дарования на работу в компанию.

"ВСК продолжает внедрять новые технологичные решения во внутренние и внешние процессы компании для формирования более комфортного и быстрого клиентского пути. С этой целью ВСК подписала соглашения о стратегическом партнерстве с ведущими технологическими вузами Томска и открыла в регионе свой Центр разработки, куда мы привлекаем самых талантливых IT-специалистов. Цифровая трансформация невозможна без квалифицированных кадров, которые мы сами выращиваем в рамках партнерства с вузами. А для студентов — это первая ступень в карьерной лестнице. Они получают реальный опыт в сфере IT во время оплачиваемых стажировок в нашем Центре", — отметил Ренат Соколов, руководитель блока информационных технологий Страхового Дома ВСК.

Организаторами форума являются администрация Томской области, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Томская торгово-промышленная палата.

"Мы как организаторы форума очень рады расширению пула партнеров U-NOVUS за счет новых и очень серьезных игроков. Прямая коммуникация с реальными заказчиками и партнерами позволит глубже погрузиться в проблематику рынка и определить векторы совместной работы. Особенно это важно в контексте появления в Томске межуниверситетского студенческого кампуса, в котором студенты и бизнес будут работать над совместными проектами", — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В 2018 году ВСК подписала ряд соглашений о партнерстве с тремя ведущими технологическими вузами Томска — Национальным исследовательским Томским политическим университетом (ТПУ), Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Национальным исследовательским Томским государственным университетом (ТГУ). Соглашения направлены на реализацию проектов по разработке и внедрению совместных образовательных программ, развитие научно-исследовательской работы, проведение совместных мероприятий. В феврале того же года был открыт собственный Центр разработки и тестирования в Томске. Основная задача Центра — модернизация программного обеспечения, развитие новых цифровых сервисов для клиентов, партнеров и сотрудников компании, а также внедрение искусственного интеллекта, machine learning, роботизация процессов компании. Сегодня в Центре работают разработчики, специалисты по тестированию программного обеспечения и технические писатели.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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