В Самарской области пассажирский поезд сбил 39-летнюю женщину

В среду, 7 июля, вечером на 10 км перегона "Сызрань город-Кашпир" Куйбышевской железной дороги пассажирским поездом травмирована 39-летняя женщина, сообщает Приволжское СУ на транспорте СК России.

Пострадавшая переходила железнодорожные пути перед приближающимся поездом, машинист с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновения предотвратить не удалось. Женщина была доставлена в реанимацию.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.