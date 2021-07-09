Дарья Касаткина не поедет на Олимпиаду в Токио

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не выступит на Олимпиаде в Токио по состоянию здоровья, пишет ТАСС.

"Для меня сейчас самое главное — это физическая форма и ментальное состояние. У нас очень сложный календарь в этом году, насыщенная концовка, перелет в Японию будет довольно сложным, а ситуация с коронавирусом все только усложняет. Не хочу потерять форму и дальнейшую уверенность в себе из-за очередного повреждения. Решение мы приняли совместно с моей командой", — сказала Касаткина.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что в случае снятия Касаткиной ее заменит следующая по рейтингу российская теннисистка. Ей на данный момент является Светлана Кузнецова, занимающая 40-е место мирового рейтинга.