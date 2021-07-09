На трассе М-5 в Самарской области 12 человек тушили загоревшийся грузовик

В пятницу, 9 июля, примерно в 3:54, на 912 км трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области загорелся в движении грузовик Volvo. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Судя по фотографиям свидетелей в соцсетях, огнем был объят весь грузовик. Черный дым распространялся на большое расстояние.
В тушении огня участвовали 12 человек. На месте происшествия проводили аварийно-спасательные работы.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливают.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся