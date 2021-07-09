На трассе М-5 в Самарской области 12 человек тушили загоревшийся грузовик

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В пятницу, 9 июля, примерно в 3:54, на 912 км трассы М-5 в Сызранском районе Самарской области загорелся в движении грузовик Volvo. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.