Тольяттинец получил условный срок за изготовление оружия

В Тольятти суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 30-летнего местного жителя, которого признали виновным в изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В середине декабря 2020 г. мужчин дома переделала охолощенный пистолет модели Р-411, взяв за основу пистолет Макарова. Потом он хранил это оружие дома.
Тольяттинец полностью признал вину.
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.