Тольяттинец получил условный срок за изготовление оружия

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В Тольятти суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 30-летнего местного жителя, которого признали виновным в изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.