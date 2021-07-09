Два человека погибли в колодце на ул. Тухачевского в Самаре

В пятницу, 9 июля, в 14:26, спасателям сообщили, что в колодце у дома № 46 по ул. Тухачевского в Самаре находятся два человека без сознания. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали спасатели.

Сотрудники ПСО обнаружили в двухметровом колодце двух человек. Младший из них находился в воде у лестницы рядом со входом, а старший лежал чуть дальше в воде на трубе, облокотившись на задвижку. Воды было примерно по колено.

Предположительно, пострадавшие отравились каким-то газом, поэтому их коллеги качали шлангом в колодец воздух.

"Мы взяли с собой баллоны с кислородом, надели маски спустились в колодец и там надели маски на пострадавших", — рассказал спасатель Денис.

Мужчин извлекли и передали врачам "скорой помощи". Позже приехала реанимационная бригада. Врачи сделали все возможное, но пострадавшие скончались.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают. По предварительным данным оперативных структур, погибшим 35 и 55 лет.