Два человека погибли в колодце на ул. Тухачевского в Самаре

В пятницу, 9 июля, в 14:26, спасателям сообщили, что в колодце у дома № 46 по ул. Тухачевского в Самаре находятся два человека без сознания. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали спасатели.
Сотрудники ПСО обнаружили в двухметровом колодце двух человек. Младший из них находился в воде у лестницы рядом со входом, а старший лежал чуть дальше в воде на трубе, облокотившись на задвижку. Воды было примерно по колено.
Предположительно, пострадавшие отравились каким-то газом, поэтому их коллеги качали шлангом в колодец воздух.
"Мы взяли с собой баллоны с кислородом, надели маски спустились в колодец и там надели маски на пострадавших", — рассказал спасатель Денис.
Мужчин извлекли и передали врачам "скорой помощи". Позже приехала реанимационная бригада. Врачи сделали все возможное, но пострадавшие скончались.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают. По предварительным данным оперативных структур, погибшим 35 и 55 лет.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.