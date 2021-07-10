В Тольятти горит лес

Информация о пожаре в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральный районе города поступила в 15:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Лес горит между автовокзалом и Портпоселком. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляет 3 га, по информации главы Тольятти Николая Ренца, лес горит на 6 гектарах. Погибших и пострадавших пока нет. Для ликвидации огня привлечены 155 человек и 48 единиц техники.

"Верховой огонь и сильный ветер осложняют работу пожарных. Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет около 6 га. Мобилизованы пожарные части Тольятти и Самары. Бойлеры с водой для борьбы с огнем доставляют с предприятий города", - написал мэр в Instagram.

В соцсетях местные жители сообщают о закрытии дороги на Портпоселок из-за пожара.