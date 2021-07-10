В Тольятти горит лес

Информация о пожаре в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральный районе города поступила в 15:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Лес горит между автовокзалом и Портпоселком. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляет 3 га, по информации главы Тольятти Николая Ренца, лес горит на 6 гектарах. Погибших и пострадавших пока нет. Для ликвидации огня привлечены 155 человек и 48 единиц техники.
"Верховой огонь и сильный ветер осложняют работу пожарных. Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет около 6 га. Мобилизованы пожарные части Тольятти и Самары. Бойлеры с водой для борьбы с огнем доставляют с предприятий города", - написал мэр в Instagram.
В соцсетях местные жители сообщают о закрытии дороги на Портпоселок из-за пожара.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся