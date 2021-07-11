Площадь лесного пожара в Тольятти увеличилась до 152 гектаров

Площадь пожара в Тольятти составляет 152,6 га, об этом 11 июля в 10:42 сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В горадминистрации уточнили, что превышения ПДК вредных веществ и частиц в воздухе обнаружили на перекрестке улиц Комзина и Родины и на Лесопарковом шоссе.
На данный момент производится опашка и разделение территории на квадраты. На месте пожара работает вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника.
Напомним, вторые сутки идет борьба с лесным пожаром в Центральном районе Тольятти. В районе ЧП зафиксировано превышение ПДК по углекислому газу 1,1%. К тушению привлекли пожарный корабль.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся