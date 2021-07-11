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Пожары Происшествия

Площадь лесного пожара в Тольятти увеличилась до 152 гектаров

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Площадь пожара в Тольятти составляет 152,6 га, об этом 11 июля в 10:42 сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

В горадминистрации уточнили, что превышения ПДК вредных веществ и частиц в воздухе обнаружили на перекрестке улиц Комзина и Родины и на Лесопарковом шоссе.

На данный момент производится опашка и разделение территории на квадраты. На месте пожара работает вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника.

Напомним, вторые сутки идет борьба с лесным пожаром в Центральном районе Тольятти. В районе ЧП зафиксировано превышение ПДК по углекислому газу 1,1%. К тушению привлекли пожарный корабль.

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