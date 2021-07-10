Пожар в Тольятти: огонь охватил 35 гектаров

В тушении лесного пожара в Центральном районе Тольятти задействован вертолет МИ-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Площадь, пройденная огнем, составляет 35 гектаров.
Напомним, что информация о пожаре поступила в 15:00. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших нет. И в настоящее время угроза распространения огня на населенные пункты нет.
Также в региональном управлении МЧС России сообщают, что для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" (224 человека) подготовлены 11 автобусов. Руководит тушением пожара заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по Государственной противопожарной службе Игорь Быков. На месте пожара находится глава города Тольятти Николай Ренц.
Для тушения огнеборцами создано четыре боевых участка.
В чрезвычайном ведомстве уточняют, что интенсивному распространению огня способствуют порывы ветра с переменным направлением. Для усиления группировки огнеборцев на месте пожара привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС России, инженерной техникой проводится опашка территории с целью недопущения возможного распространения огня.
Всего для ликвидации пожара привлечены 158 человек, которыми используется 49 единиц техники.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся