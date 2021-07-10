Пожар в Тольятти: огонь охватил 35 гектаров

В тушении лесного пожара в Центральном районе Тольятти задействован вертолет МИ-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Площадь, пройденная огнем, составляет 35 гектаров.

Напомним, что информация о пожаре поступила в 15:00. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших нет. И в настоящее время угроза распространения огня на населенные пункты нет.

Также в региональном управлении МЧС России сообщают, что для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" (224 человека) подготовлены 11 автобусов. Руководит тушением пожара заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по Государственной противопожарной службе Игорь Быков. На месте пожара находится глава города Тольятти Николай Ренц.

Для тушения огнеборцами создано четыре боевых участка.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что интенсивному распространению огня способствуют порывы ветра с переменным направлением. Для усиления группировки огнеборцев на месте пожара привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС России, инженерной техникой проводится опашка территории с целью недопущения возможного распространения огня.

Всего для ликвидации пожара привлечены 158 человек, которыми используется 49 единиц техники.