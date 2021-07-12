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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область заняла седьмое место в стране по уровню эффективности промышленной политики

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оценило эффективность работы органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2020 год. Самарская область вошла в топ-10, заняв седьмую строчку рейтинга регионов страны.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

На федеральном уровне субъекты РФ оценивались в том числе по уровню экономического развития, линейке региональных мер и институтов поддержки бизнеса, деловой активности, развитию промышленного туризма.

"В Самарской области созданы одни из самых лучших в стране условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов. И это результат, который мы достигли не за один день. Команда региона работает в направлениях привлечения инвесторов, развития предпринимательской среды, разработки новых мер поддержки, снижения административных барьеров, создания и развития инвестплощадок, поддержки инновационных проектов. Эффективность этой работы подтверждается не только на федеральном уровне, но и представителями бизнес-сообщества", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для предпринимателей Самарской области действует развитая линейка институтов поддержки: сеть центров "Мой бизнес", где можно получить целый спектр консультационных, образовательных, имущественных услуг; Гарантийный фонд, предлагающий льготные микрозаймы и поручительства; Центр поддержки экспорта, работающий с предприятиями, ориентированными на внешние рынки.

Для льготного кредитования промышленных предприятий с их проектами в области внедрения перспективных технологий и производства высокотехнологичной продукции в регионе создан Фонд развития промышленности.

Динамично развивается Особая экономическая зона "Тольятти" — сегодня здесь работает 29 российских и зарубежных компаний, а сама ОЭЗ входит в тройку лучших инвестплощадок страны.

Для работы с высокотехнологичными и инновационными проектами создан технопарк "Жигулевская долина", который стабильно входит в топ-3 самых эффективных в РФ. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Они создали свыше 2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.

В Тольятти и Чапаевске действует режим территории опережающего социально-экономического развития. Этот статус позволяет инвесторам использовать налоговые льготы и возможности федеральной поддержки. По итогам прошлого года тольяттинская ТОСЭР вошла в десятку лучших территорий опережающего развития — город был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство.

В Самарской области расширяется линейка индустриальных парков. В регионе уже действует три таких государственных площадки: "Преображенка", "Чапаевск" и "Новосемейкино", а также частные промпарки. Сегодня готовится к открытию вторая очередь "Преображенки", куда уже готов заходить бизнес со своими проектами.

По словам Дмитрия Богданова, Самарская область также является одним из лидеров промышленного туризма в стране.

"Мы являемся инициаторами проекта промышленного туризма. Сегодня в регионе разработано более 30 экскурсий на предприятия разных отраслей. Ежегодно каждое из предприятий принимает от 1500 до 5000 человек в зависимости от внутренних правил и графика посещений. Самарская компания совместно с экспертами АСИ разработали методические рекомендации по организации промышленного туризма в регионах страны и сформировали пошаговые инструкции по их внедрению", — пояснил министр.

Многие предприятия региона организуют экскурсии на свои производственные площадки. Среди них Булочно-кондитерский комбинат, Жигулевский пивоваренный завод, Балтика, Сибур Тольятти, КуйбышевАзот, ТяжМаш, СтройФарфор.

Как отмечают с федеральном минпромторге, оценка субъектов по уровню эффективности промышленной политики позволит региональным властям определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки, чтобы прорабатывать перспективные направления развития.

Гид потребителя

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