Самарская область заняла седьмое место в стране по уровню эффективности промышленной политики

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оценило эффективность работы органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2020 год. Самарская область вошла в топ-10, заняв седьмую строчку рейтинга регионов страны.
На федеральном уровне субъекты РФ оценивались в том числе по уровню экономического развития, линейке региональных мер и институтов поддержки бизнеса, деловой активности, развитию промышленного туризма.
"В Самарской области созданы одни из самых лучших в стране условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов. И это результат, который мы достигли не за один день. Команда региона работает в направлениях привлечения инвесторов, развития предпринимательской среды, разработки новых мер поддержки, снижения административных барьеров, создания и развития инвестплощадок, поддержки инновационных проектов. Эффективность этой работы подтверждается не только на федеральном уровне, но и представителями бизнес-сообщества", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Для предпринимателей Самарской области действует развитая линейка институтов поддержки: сеть центров "Мой бизнес", где можно получить целый спектр консультационных, образовательных, имущественных услуг; Гарантийный фонд, предлагающий льготные микрозаймы и поручительства; Центр поддержки экспорта, работающий с предприятиями, ориентированными на внешние рынки.
Для льготного кредитования промышленных предприятий с их проектами в области внедрения перспективных технологий и производства высокотехнологичной продукции в регионе создан Фонд развития промышленности.
Динамично развивается Особая экономическая зона "Тольятти" — сегодня здесь работает 29 российских и зарубежных компаний, а сама ОЭЗ входит в тройку лучших инвестплощадок страны.
Для работы с высокотехнологичными и инновационными проектами создан технопарк "Жигулевская долина", который стабильно входит в топ-3 самых эффективных в РФ. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Они создали свыше 2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.
В Тольятти и Чапаевске действует режим территории опережающего социально-экономического развития. Этот статус позволяет инвесторам использовать налоговые льготы и возможности федеральной поддержки. По итогам прошлого года тольяттинская ТОСЭР вошла в десятку лучших территорий опережающего развития — город был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство.
В Самарской области расширяется линейка индустриальных парков. В регионе уже действует три таких государственных площадки: "Преображенка", "Чапаевск" и "Новосемейкино", а также частные промпарки. Сегодня готовится к открытию вторая очередь "Преображенки", куда уже готов заходить бизнес со своими проектами.
По словам Дмитрия Богданова, Самарская область также является одним из лидеров промышленного туризма в стране.
"Мы являемся инициаторами проекта промышленного туризма. Сегодня в регионе разработано более 30 экскурсий на предприятия разных отраслей. Ежегодно каждое из предприятий принимает от 1500 до 5000 человек в зависимости от внутренних правил и графика посещений. Самарская компания совместно с экспертами АСИ разработали методические рекомендации по организации промышленного туризма в регионах страны и сформировали пошаговые инструкции по их внедрению", — пояснил министр.
Многие предприятия региона организуют экскурсии на свои производственные площадки. Среди них Булочно-кондитерский комбинат, Жигулевский пивоваренный завод, Балтика, Сибур Тольятти, КуйбышевАзот, ТяжМаш, СтройФарфор.
Как отмечают с федеральном минпромторге, оценка субъектов по уровню эффективности промышленной политики позволит региональным властям определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки, чтобы прорабатывать перспективные направления развития.
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.