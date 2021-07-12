Пожарные ликвидировали открытое горение в лесу в Тольятти

В понедельник, 12 июля, в 20:23 объявлена ликвидация открытого горения при тушении пожара в лесу Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что 10 июля в 17 квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе произошел лесной пожар.
По состоянию на 13:30 12 июля площадь, пройденная огнем составляет 152,6 га, а площадь активного горения — 1 га. Перехода огня на жилые строения и пострадавших нет.
Тяжелой инженерной техникой проведена опашка по кромке пожара. С целью мониторинга обстановки задействованы группы беспилотных авиационных систем.
Для тушения пожара привлечено 440 человек, используется 156 единиц техники. К ликвидации привлечён самолет Бе-200ЧС МЧС России. Всего на очаги пожара было сброшено более 650 т воды.
Привлеченных сил и средств для тушения достаточно.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся