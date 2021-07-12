Пожарные ликвидировали открытое горение в лесу в Тольятти

В понедельник, 12 июля, в 20:23 объявлена ликвидация открытого горения при тушении пожара в лесу Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что 10 июля в 17 квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе произошел лесной пожар.

По состоянию на 13:30 12 июля площадь, пройденная огнем составляет 152,6 га, а площадь активного горения — 1 га. Перехода огня на жилые строения и пострадавших нет.

Тяжелой инженерной техникой проведена опашка по кромке пожара. С целью мониторинга обстановки задействованы группы беспилотных авиационных систем.

Для тушения пожара привлечено 440 человек, используется 156 единиц техники. К ликвидации привлечён самолет Бе-200ЧС МЧС России. Всего на очаги пожара было сброшено более 650 т воды.

Привлеченных сил и средств для тушения достаточно.