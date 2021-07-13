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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" проверило готовность персонала Волгоградского районного нефтепроводного управления к нештатным ситуациям

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) по ликвидации нештатных ситуаций на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Зензеватка" и условного разлива нефти в районе подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк через р. Иловля в Волгоградской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — повышение оперативности реагирования работников Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) в условиях возможных нештатных ситуаций, отработка навыков применения специального оборудования и средств индивидуальной защиты, поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Сценарий КУТЗ включал несколько вводных. На подводном переходе МН Куйбышев — Тихорецк через реку Иловля произошло "аварийное снижение давления". Управляющий диспетчер условно остановил транспортировку нефти. Прибывшая на место патрульная группа подтвердила условный выход нефти на водную поверхность и выставила ограждения.

На трех водных рубежах локализации "разлива нефти" специалисты НПС "Зензеватка", линейной производственно-диспетчерской станции "Ефимовка", нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) и дополнительной аварийно-спасательной группы профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) установили около 760 метров боновых заграждений. Были использованы три нефтесборщика, восемь разборных емкостей для сбора нефти общим объемом 725 куб. м и сорбенты.

"Разлив" был оперативно локализован, после чего выполнялись аварийно-восстановительные работы на участке "поврежденного" нефтепровода. Пожарную безопасность обеспечивала добровольная пожарная дружина НПС "Зензеватка". Все работы сопровождались непрерывным эколого-аналитическом контролем воздуха, почвы и воды.

Одновременно по сценарию КУТЗ энергетики станции восстановили электроснабжение после исчезновения напряжения на линейной задвижке. Работники службы главного механика устранили условную неисправность фильтра — грязеуловителя. Специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике выполняли поиск неисправностей в канале измерения температуры.

В условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и с учетом ограничительных мер по количеству персонала в КУТЗ приняли участие 53 человека. Использовалось 23 единицы транспортных средств и спецтехники.

За ходом учения наблюдали представитель АО "Транснефть - Подводсервис" и специалисты технических служб аппарата управления АО "Транснефть - Приволга". По итогам было отмечено, что тренировочное мероприятие проведено в соответствии с требованиями программы КУТЗ по оперативному реагированию при возникновении отказов, инцидентов и аварий. Ремонтно-восстановительные работы, предусмотренные сценарием, были выполнены своевременно и в полном объеме.

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