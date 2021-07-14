В Тольятти разыскивают мужчин, обокравших фотосалон

В Тольятти полицейские разыскивают двух мужчин, обокравших фотосалон, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено утром 16 июня. Двое неизвестных забрали 11,3 тыс. руб. из кассы фотосалона в ТЦ на Цветном бульваре. Злоумышленники попали на записи камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Стражи порядка продолжают искать подозреваемых.

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, был одет в черную кепку с белой надписью спереди, черную футболку поло с коротким рукавом, черные штаны и сланцы, на правой руке большая татуировка.

Приметы второго подозреваемого: мужчина на вид 20-25 лет, рост 160 см, среднего телосложения, был одет в черную кепку с серыми элементами спереди, синюю футболку поло с белыми элементами, темные шорты до колен и черные кроссовки с белыми элементами.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-93-46-02, 8-(848)2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 УМВД России по Тольятти 8-967-492-99-94 или 112.