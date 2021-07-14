Пожарные спасли мужчину из горевшей квартиры в Самарской области

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Во вторник, 13 июля, примерно в 9:44, начался пожар на ул. Железнодорожной, 75 в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.