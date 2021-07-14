Губернатор дал поручение закончить работы по ремонту детсада в Исаклах

В среду, 14 июля, Дмитрий Азаров в Исаклинском районе проинспектировал качество проведенных работ в детском саду "Теремок", который был капитально отремонтирован по поручению главы региона.

Здание детского сада, построенное в 1970 году, находилось в плачевном состоянии. В 2018 году во время своей командировки в район губернатор дал поручение выделить средства на ремонт "Теремка", который за 50 лет эксплуатации ни разу капитально не ремонтировался.

После капремонта сад преобразился: были заменены все инженерные системы, системы водоснабжения и отопления, электрика, строители обновили кровлю и фасад здания, установили оконные и дверные конструкции, современную систему охранно-пожарной сигнализации и видеокамеры. Открытие обновленного детского сада состоялось в декабре 2019 года.

"Это такой подарок! Сад стал ярким, красочным. Дети ходят с большой радостью, очень довольны родители. Спасибо большое, Дмитрий Игоревич!", — поблагодарила губернатора директор детского сада Евгения Нестерова.

В "Теремке" работает 6 групп, из них три — коррекционные, воспитывается 38 детей с ограниченными возможностями здоровья. С ребятами работают опытные педагоги: логопеды, дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, физинструктор. Все сотрудники, не имеющие медотвод (28 из 33 человек), привиты от новой коронавирусной инфекции.

Для занятий оснащена всем необходимым оборудованием сенсорная комната. Очень рады переменам родители учеников школы. "Все преобразилось, стало тепло, светло, уютно", — рассказали они губернатору.

"Рад, что все получилось. Тогда, в 2018 году, мы обсуждали проблемы с отоплением и ремонт крыши. Важно, что сделали больше, чем договаривались", — отметил Дмитрий Азаров.

Но пока сделано не все. Губернатор отметил неудовлетворительное состояние асфальта возле детского сада. Глава Исаклинского района Валерий Ятманкин сообщил, что уже подал заявку на ремонтные работы на 2022 год. Губернатор дал поручение не терять время и уже этим летом, до 1 сентября сделать новое асфальтовое покрытие.