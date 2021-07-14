Мобильный пункт вакцинации работает возле Самарского цирка по графику

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции жители региона могут пройти в мобильном комплексе, который работает возле Самарского государственного цирка еженедельно по четвергам и пятницам с 11:00 до 15:00 по адресу: ул. Молодогвардейская, 220.
Каждый привившийся в этом пункте вакцинации получает приятный бонус — бесплатный билет на новую цирковую программу "Калейдоскоп фантазий "Шоу белых тигров", которая начнет работать в Самарском цирке с 24 июля.
Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины, предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.
Последние комментарии
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?