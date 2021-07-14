Мобильный пункт вакцинации работает возле Самарского цирка по графику

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции жители региона могут пройти в мобильном комплексе, который работает возле Самарского государственного цирка еженедельно по четвергам и пятницам с 11:00 до 15:00 по адресу: ул. Молодогвардейская, 220.

Каждый привившийся в этом пункте вакцинации получает приятный бонус — бесплатный билет на новую цирковую программу "Калейдоскоп фантазий "Шоу белых тигров", которая начнет работать в Самарском цирке с 24 июля.

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины, предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.