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Здравоохранение Общество

Спортивный директор ФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко сделал прививку от коронавируса

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спортивный директор футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Корниленко сделал прививку от COVID-19. В прививочный пункт Самарской областной клинической больницы № 2 он пришел вместе с супругой.

"Эпидемиологическая ситуация на данный момент непростая в стране и соседних странах, люди продолжают   болеть, — отметил Сергей Корниленко. — Наблюдая за всем этим, мы приняли с супругой решение, что нужно сделать прививку, чтобы обезопасить себя, своих родных и детей. Не нужно бояться это делать, а нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Общаясь с другими командами, мы видим, что некоторые уже полностью всем составом прошли вакцинацию. Думаю, мы пойдем таким же путем, и в ближайшее время вместе с тренерским штабом и руководством клуба обсудим эти вопросы, и прививки сделают все наши коллеги".

В регион поступила новая партия вакцины — более 50 тыс. доз, в настоящее время она доставляется в медучреждения региона. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили более 660 тыс. жителей. Полностью двумя компонентами вакцины привиты свыше 470 тыс. человек. 

"Чтобы улучшить эпидситуацию, нужно сформировать коллективный иммунитет, — подчеркнула заведующая поликлиническим отделением больницы № 2 Юлия Калиновская. — Для этого нам необходимо, чтобы не менее 60% населения были привиты. Очень важно пройти вакцинацию до сентября, поскольку осенью начинается сезон ОРВИ и простудных заболеваний. Поэтому призываю жителей, не имеющих медицинских противопоказаний, прививку от COVID-19 сделать в ближайшее время".

Напомним, записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

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Последние комментарии

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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((((

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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

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