Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Сочи, могут рассчитывать на страховые выплаты по ОСГОП в Страховом Доме ВСК

Пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Сочи, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). ВСК готова осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.
По сообщениям СМИ, 9 июля 2021 года в Сочи произошло ДТП с автобусом. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 104, не справился с управлением на спуске, столкнулся с легким грузовиком Hyundai Porter и съехал в кювет. В результате аварии пострадали 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Всего в автобусе на момент аварии находилось 30 человек.
Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим пассажирам автобуса нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.
Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.
С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.