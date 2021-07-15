В Самаре мужчина пострадал при пожаре на ул. Виталия Талабаева

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В среду, 14 июля, примерно в 19:40, начался пожар на ул. Виталия Талабаева, 6 в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.