16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области началась реализация проекта "Центральная улица" Современные технологии утилизации снега, московские рецепты для Самары В селе Тимашево завершен проект "Чистое село" До конца года в Самарской области планируют заменить 210 лифтов На тольяттинской набережной сохранят клуб моржей

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области определены первые победители акции "На дачу без долгов!"

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги первого этапа акции "На дачу без долгов!" в Самарской области. Его победителями стали 20 горожан, авансом оплатившие тепловую энергию за все три летних месяца.

Напомним, акция "На дачу без долгов!" проходит с 1 июня 2021 года и продолжится до конца лета. Для участия в ней необходимо погасить задолженность за тепло и досрочно оплатить услуги "ЭнергосбыТ Плюс" за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков.

В июне участниками акции стали свыше 5 тысяч клиентов компании, 160 из которых вышли в финал первого этапа. В ходе розыгрыша определились первые 20 счастливчиков, которые смогут на выбор получить дачный шезлонг или набор для пикника.

"В этом году мы проводим эту акцию впервые, но уже видим активный отклик у горожан. Сегодня определены первые счастливчики, которые получат приятные бонусы от энергокомпании, а у остальных клиентов сохраняется возможность принять участие в акции и выиграть ценный и полезный дачный приз", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции "На дачу без долгов!":

Самара

4979604100; 1021804100; 3827793100; 8508304100; 30110946123; 30199754676; 30191084066; 30323301487

Тольятти

63406315984; 63406307727; 63406314191; 30139968407; 30138960023; 30130144569

Новокуйбышевск

30129800670

Сызрань

30304504778; 30302800402; 30302802992; 30309016344; 30301524978

Подробнее о предложениях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1