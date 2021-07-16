В Самарской области определены первые победители акции "На дачу без долгов!"

АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги первого этапа акции "На дачу без долгов!" в Самарской области. Его победителями стали 20 горожан, авансом оплатившие тепловую энергию за все три летних месяца.
Напомним, акция "На дачу без долгов!" проходит с 1 июня 2021 года и продолжится до конца лета. Для участия в ней необходимо погасить задолженность за тепло и досрочно оплатить услуги "ЭнергосбыТ Плюс" за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков.
В июне участниками акции стали свыше 5 тысяч клиентов компании, 160 из которых вышли в финал первого этапа. В ходе розыгрыша определились первые 20 счастливчиков, которые смогут на выбор получить дачный шезлонг или набор для пикника.
"В этом году мы проводим эту акцию впервые, но уже видим активный отклик у горожан. Сегодня определены первые счастливчики, которые получат приятные бонусы от энергокомпании, а у остальных клиентов сохраняется возможность принять участие в акции и выиграть ценный и полезный дачный приз", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции "На дачу без долгов!":
Самара
4979604100; 1021804100; 3827793100; 8508304100; 30110946123; 30199754676; 30191084066; 30323301487
Тольятти
63406315984; 63406307727; 63406314191; 30139968407; 30138960023; 30130144569
Новокуйбышевск
30129800670
Сызрань
30304504778; 30302800402; 30302802992; 30309016344; 30301524978
Подробнее о предложениях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.