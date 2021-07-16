Владислав Волков: "Сочетание законности и легитимности делает выборы честными"

В Самарской области работает общественный штаб наблюдения за выборами депутатов Госдумы РФ и Самарской губернской думы, которые состоятся в сентябре этого года. Эксперт комиссии, доцент кафедры государственного и административного права Самарского национального университета имени академика С. П. Королева Владислав Волков подчеркивает важность легитимности выборов.

"Голоса избирателей должны быть учтены правильно, чтобы результаты голосования были действительно волеизъявлением народа. Сочетание законности и легитимности делает выборы честными. В России много политических сил, кандидатов и партий. Причем их количество существенно возрастает. Поэтому говорить о политической конкуренции уместно и правильно. На протяжении нескольких лет политическая конкуренция становится жестче. И в этом году кандидатам предстоит "жаркая" борьба", - считает эксперт.

По мнению Владислава Волкова, не все кандидаты хорошо подготовлены к ведению избирательной кампании. Некоторые считают, что выиграть выборы просто, стоит лишь заявить о себе.

"Фото на агитационных материалах — это только начало. Процедура выборов требует тех же качеств, которые потом будут использоваться в работе депутата. Если кандидат не приспособлен к этому, не знает закон, не может правильно заполнить документ, то скорее всего он будет плохим избранником. Депутатская деятельность связана с формальными требованиями. Важно демонстрировать уважение к закону", - подчеркнул Владислав Волков.

Соблюсти "прозрачность" выборов поможет в том числе видеонаблюдение, которое будет впервые вестись на протяжении всех трех дней. Камеры, установленные на избирательных участках и территориальных избирательных комиссиях, включатся рано утром 17 сентября и выключатся только ночью 19 сентября. Они будут работать круглосуточно, вплоть до момента ввода протоколов в систему. Техника с высоким разрешением оснащена системой ночного видения.