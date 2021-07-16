16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владислав Волков: "Сочетание законности и легитимности делает выборы честными" Виктор Полянский: "Избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях" Самарских ЛДПРовцев поведет в губдуму Владимир Жириновский Самарский список ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил Александр Котляр Лескин, Матвеев и Ерина возглавили список КПРФ на выборы в губдуму

Выборы Власть и политика

Виктор Полянский: "Избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях"

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в самом разгаре подготовка к сентябрьским выборам. В этом году в регионе впервые на протяжение трех дней будет вестись видеотрансляция с избирательных участков и комиссий.

Доступ к ней будут иметь члены партий, кандидаты, избирательные органы и центры наблюдения в каждом субъекте. Их будет 86, в том числе и федеральная территория Сириус - поселок в Краснодарском крае.

"Также мы призываем граждан участвовать в общественном контроле. Работа наблюдателей особенно важна для конкурирующих партий и борющихся за свои преимущества в составе областной и городской дум. Тем, кто хочет с позиции критики рассматривать этот инструмент, им тоже не запрещено участвовать в таком наблюдении", — отметил руководитель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты региона Виктор Полянский.

Эксперт подчеркнул, что конкуренция в этом году будет особенно высокой.

"Это уже видно по тем сведениям, которыми обладает областная избирательная комиссия. Сейчас выделены беспартийные списки, есть самовыдвижение. Очевидно, что партии, которые сейчас участвуют, свидетельствуют о развитии плюралистической демократии и повышении конкурентности выборов. Поэтому избирательным комиссиям и наблюдателям будет сложно работать в таких напряженных условиях. Однако мы, как штаб, готовим наших наблюдателей по всем правилам и в рамках правовых алгоритмов. Нельзя проявлять какой-либо личный или корпоративный интерес. Действовать только с точки зрения закона, порядка и обеспечения прав наших граждан", - рассказал Виктор Полянский.

На избирательные участки можно будет прийти с 17 по 19 сентября. Ожидается, что при таком подходе на участке будет одновременно находиться в три раза меньше людей.

"Призываю граждан проголосовать. Эта позиция для меня неизменна. Наш общественный штаб "За честные выборы" за то, чтобы статья третья Конституции РФ, в которой говорится о принадлежности власти народу, работала в полную меру. И чтобы граждане чувствовали свою ответственность за все институты публичной власти. Для этого надо проявлять свою волю на выборах", — подчеркнул Полянский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1