Под Сызранью тушат крупный пожар на ферме

В пятницу, 16 июля, около 12:36, начался пожар на территории фермы на ул. Советской в пос. Сборный Сызранского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На территории фермы горят строения и сено на площади 200 кв. м, существует угроза соседним строениям. В 13:01 пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". Принимаются меры по недопущению распространения огня.

В 13:56 объявлена локализация очага возгорания на площади 350 кв. м. Пожарные и хозяева эвакуировали 70 голов животных.

Погибших и пострадавших нет.