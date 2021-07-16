Михаил Задорнов награжден государственным орденом Японии за вклад в развитие российско-японских отношений

Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов награжден одной из высших японских государственных наград — орденом Восходящего солнца второй степени — за личный вклад в развитие отношений между Японией и Россией. Торжественная церемония награждения прошла в московской резиденции посла Японии в РФ Тоёхисы Кодзуки.
В качестве депутата Государственной думы Михаил Задорнов принимал непосредственное участие в становлении российско-японских межпарламентских отношений, а затем на протяжении многих лет занимал руководящие посты в группе по связям с Японией. Депутатская группа занималась формированием культурных связей, налаживанием политического диалога между Россией и Японией, который активно развивается и в настоящее время.
Перейдя на работу в банковский бизнес Михаил Задорнов занимается развитием экономических отношений между двумя странами, в том числе — в финансовой сфере.
Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, награда имеет восемь степеней. Со второй половины XX века им были награждены десятки граждан СССР и России, политики, деятели науки и искусства, востоковеды и исследователи Японии.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.