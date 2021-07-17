На 2-ой Просеке в Самаре 56 человек тушили пожар в частном доме

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В пятницу, 16 июля, в 21:25 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на 2-й просеке, 122. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.