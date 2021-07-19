Самарская область – в лидерах ПФО количеству жителей с антителами к Covid-19

В июне 2021 года средний показатель положительных тестов на антитела к коронавирусу по Самаре составил 63%, сообщает пресс-служба сетевой медицинской компании "Инвитро".

Это вдвое больше, чем годом ранее: в июне-2020 показатель составлял всего 8%, в октябре — 20,7%, а концу января превысил 48%.

Кроме того, в "Инвитро" привели статистику по Тольятти и Сызрани. Цифры составили 68% и 69%, соответственно. Также отмечается, что чаще тесты на антитела сдают женщины — 62% от всех обратившихся.

Подборка медицинской компании по городам ПФО: Нижний Новгород (51,3%), Казань (58,8%), Пермь (50,7%), Уфа (48,4%).