Самарская область – в лидерах ПФО количеству жителей с антителами к Covid-19

В июне 2021 года средний показатель положительных тестов на антитела к коронавирусу по Самаре составил 63%, сообщает пресс-служба сетевой медицинской компании "Инвитро".
Это вдвое больше, чем годом ранее: в июне-2020 показатель составлял всего 8%, в октябре — 20,7%, а концу января превысил 48%.
Кроме того, в "Инвитро" привели статистику по Тольятти и Сызрани. Цифры составили 68% и 69%, соответственно. Также отмечается, что чаще тесты на антитела сдают женщины — 62% от всех обратившихся.
Подборка медицинской компании по городам ПФО: Нижний Новгород (51,3%), Казань (58,8%), Пермь (50,7%), Уфа (48,4%).
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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?