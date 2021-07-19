В Сызрани у пляжа утонул мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 18 июля, в 12:40, на волжском пляже "Дэу" в Сызрани спасатели доставили на берег тело утонувшего 42-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.