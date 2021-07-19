ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости регистрации туристской группы

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает любителям активного отдыха на природе о необxодимости регистрации туристской группы на сайте ведомства.

Эта процедура направлена прежде всего на обеспечение безопасности. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.

Так, в 2021 году в Главное управление поступило 14 заявок от туристских групп, но вероятно, что это не все любители активного отдыха, информирующие экстренное ведомство о своих маршрутах.

Для регистрации туристской группы необходимо не позднее, чем за 10 дней до совершения похода заполнить онлайн-заявку на сайте Главного управление МЧС России по Самарской области.

Кроме этого, регистрацию туристских групп или отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно провести по электронной почте и по телефонам, указанным на официальном сайте Главного управления.

Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:

— ознакомиться с информацией о потенциальной опасности и о погоде на время прохождения маршрута;

— проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности;

— производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы (путешествия) на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;

— предоставить номера телефонов, адреса членов группы;

— ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;

— проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в "Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан".

Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:

— игнорирование туристами необходимости регистрации;

— полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;

— неправильные экипировка и выбор снаряжения;

— употребление алкоголя;

— ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.