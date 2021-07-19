ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости регистрации туристской группы

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает любителям активного отдыха на природе о необxодимости регистрации туристской группы на сайте ведомства.
Эта процедура направлена прежде всего на обеспечение безопасности. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.
Так, в 2021 году в Главное управление поступило 14 заявок от туристских групп, но вероятно, что это не все любители активного отдыха, информирующие экстренное ведомство о своих маршрутах.
Для регистрации туристской группы необходимо не позднее, чем за 10 дней до совершения похода заполнить онлайн-заявку на сайте Главного управление МЧС России по Самарской области.
Кроме этого, регистрацию туристских групп или отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно провести по электронной почте и по телефонам, указанным на официальном сайте Главного управления.
Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:
— ознакомиться с информацией о потенциальной опасности и о погоде на время прохождения маршрута;
— проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности;
— производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы (путешествия) на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;
— предоставить номера телефонов, адреса членов группы;
— ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;
— проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в "Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан".
Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:
— игнорирование туристами необходимости регистрации;
— полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;
— неправильные экипировка и выбор снаряжения;
— употребление алкоголя;
— ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
Последние комментарии
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....