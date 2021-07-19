16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости регистрации туристской группы Жители Самары назвали главные туристические достопримечательности города Возобновились рейсы из Самары в Салоники Стартовало онлайн-голосование за номинантов премии Russian Business Travel & MICE Award 2021 Локальный туризм в Самарской области: эксперт - о перспективах развития

Туризм Общество

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости регистрации туристской группы

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает любителям активного отдыха на природе о необxодимости регистрации туристской группы на сайте ведомства.

Эта процедура направлена прежде всего на обеспечение безопасности. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.

Так, в 2021 году в Главное управление поступило 14 заявок от туристских групп, но вероятно, что это не все любители активного отдыха, информирующие экстренное ведомство о своих маршрутах. 

Для регистрации туристской группы необходимо не позднее, чем за 10 дней до совершения похода заполнить онлайн-заявку на сайте Главного управление МЧС России по Самарской области.

Кроме этого, регистрацию туристских групп или отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно провести по электронной почте и по телефонам, указанным на официальном сайте Главного управления.

Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:
— ознакомиться с информацией о потенциальной опасности и о погоде на время прохождения маршрута;
— проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности;
— производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы (путешествия) на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;
— предоставить номера телефонов, адреса членов группы;
— ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;
— проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в "Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан".

Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:
— игнорирование туристами необходимости регистрации;
— полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;
— неправильные экипировка и выбор снаряжения;
— употребление алкоголя;
— ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

В Ширяево состоялся 11-й фестиваль "Жигулевская вишня"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1