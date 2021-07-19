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Экология Общество

Новый Поток помог Зеленому патрулю в транспортировке отходов

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Нефтяная Компания "Новый Поток" (НКНП) оказала помощь волонтерам Зеленого патруля в транспортировке 1067 кг отходов для вторичной переработки.

Фото: предоставлено Нефтяной Компанией "Новый Поток"

Зеленый патруль Бузулук — волонтерская экологическая организация — занимается сбором и сортировкой пригодных к переработке отходов, проводит акции по расчистке территорий, раз в месяц дежурит в центре города, принимая макулатуру и чистую пластиковую и стеклянную тару у горожан. Раз в квартал отсортированные и накопленные отходы волонтеры вывозят и сдают на переработку в точки приема в Самарской области, а расходы на транспортировку ощутимо сказываются на семейном бюджете.

"Мы благодарим тех, кто оказывает нам поддержку, рады любой помощи, будь то транспортное сопровождение или активисты, которые свежими силами вливаются в наши ряды на регулярных субботниках. Зеленый патруль стремится своим примером показать, что раздельный сбор мусора — это совсем не сложно! Существуют определенные правила сортировки, которые легко превратить в полезные привычки. Какие отходы поддаются рециклингу, а какие — нет, как подготовить сырье для сдачи на переработку — эти вопросы разбираем на экологических уроках со школьниками или в коллективах", — говорит Инна Бреусова, руководитель АНО "Зеленый патруль — Бузулук".

Зеленый патруль как экологическая организация существует третий год, а началось все с нескольких добровольцев, которые захотели сделать окрестности города чище.

"Одна хорошая привычка, бегать по утрам недалеко от реки Бузулук, со временем переросла в еще одну полезную — совмещать пробежку с уборкой. Так подобралась команда единомышленников, Зеленый патруль вырос до 10 постоянных волонтеров и оформился как автономная некоммерческая организация. Для грантовой поддержки этот пункт оказался важным, и вот сейчас мы уверены в своих планах и не перестаем мечтать о собственном прессе и постоянной прописке", — отмечает зеленый патрульный Анна Семенова.

По результатам совместного выезда 240 кг пластика сданы в компанию "Альянс-Полимер" в Красноярском районе Самарской области, а 827 кг стекла доставили на переработку в ООО "Экотек", в поселок Новосемейкино. От свалки и бездумного складирования спасена тонна полезного перерабатываемого мусора.

"Вопросы утилизации, обезвреживания и переработки отработанных материалов остро стоят в нашей повестке дня, потому что решения, которые предлагает сектор вторичной переработки, на данный момент высокозатратны. Мы ищем новые возможности, идеи и технологии, способные не только сделать процесс экономически эффективным, но и внести вклад в развитие цикличной экономики", — рассказывает Татьяна Кожевникова, ведущий специалист экологической службы НКНП.

Первый опыт сотрудничества добровольцы НКНП и Зеленого патруля получили во время проведения экологического фестиваля "Чистые берега" в мае этого года. Новый Поток тогда выступил генеральным спонсором первого в городе субботника с раздельным сбором отходов, ведь убирать нужно не только за собой, но и для себя!

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