В Тольятти аварийная электропроводка стала причиной сильного пожара в квартире

В воскресенье, 18 июля, ранним утром на Московском проспекте, 1 в Тольятти произошел пожар в одной из квартир, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что очаг возгорания — кухня двухкомнатной квартиры. Пожару присвоили ранг "1-БИС", из жилья были эвакуированы двое человек. Через несколько минут огонь удалось локализовать и ликвидировать.
Итогом пожара стала сгоревшая домашняя мебель на площади 10 кв метров. В качестве предварительной причины возгорания сотрудники МЧС отметили аварийный режим работы электропроводки.
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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся