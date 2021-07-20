В Тольятти аварийная электропроводка стала причиной сильного пожара в квартире

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В воскресенье, 18 июля, ранним утром на Московском проспекте, 1 в Тольятти произошел пожар в одной из квартир, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.