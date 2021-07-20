В Отрадном сотрудники МЧС два часа боролись с крупным пожаром в дачном массиве

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В воскресенье днем, 18 июля, в СНТ Садок в Отрадном загорелись дачные строения и сухая растительность. Общая площадь возгорания составила более 800 "квадратов", передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.