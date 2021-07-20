Прокуратура проверит хостел в Тольятти, где отравились 13 человек

В ночь на вторник, 20 июля, зафиксирована массовая заболеваемость среди 23 иностранных граждан, проживающих в хостеле в Тольятти, сообщает прокуратура Самарской области.

В результате 13 человек с симптомами отравления госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе проверки прокурором Центрального района Тольятти будет дана оценка законности осуществления деятельности в сфере услуг для иностранных граждан при организации их размещения и питания.

Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой Самарской области.