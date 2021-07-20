В Сызранском районе во время пожара сгорели частный дом и автомобиль

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В минувшие выходные, 18 июля, на ул. Молодежной в селе Старая Рачейка Сызранского района произошел крупный пожар, во время которого сгорело имущество владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.