"Знание" проведет прямой эфир с Михаилом Мурашко по вопросам вакцинации

В среду, 21 июля, в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, состоится встреча с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Трансляция эфира пройдет на сайте и в группе Российского общества "Знание" Вконтакте. Любой желающий может направить вопросы Михаилу Мурашко через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные вопросы будут озвучены во время прямого эфира.

Проект "Разберемся в вакцинах вместе" призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.

В рамках просветительской кампании общество "Знание" совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации, которые ответят на вопросы зрителей.

Расписание прямых эфиров и трансляции будут доступны на информационном портале "Разберемся в вакцинах вместе", а также в соцсетях Российского общества "Знание" и #МЫВМЕСТЕ. Пользователи ресурса получат возможность напрямую задавать вопросы экспертам и получать ответы из "первых уст".

На портале будет также накапливаться экспертная информация о вакцинации из надежных источников: интервью авторитетных врачей, научные данные о вакцинации, информация о производстве вакцин, сведения о порядке вакцинации, возможных побочных явлениях, факторах риска и влиянии на организм. Информация будет представлена как в виде ответов на популярные вопросы, так и в формате видео-контента.

Для информирования аудитории о работе ресурса будут выпущены буклеты с краткой информацией о вакцинации и QR кодом, ведущим на сайт. Буклеты будут распространены по всей России в МФЦ, вузах, аптеках и поликлиниках.