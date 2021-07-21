Смертельная авария с легковушкой и фурой под Тольятти попала на видео

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлена авария со смертельным исходом, произошедшая на трассе М-5 в Самарской области.
Напомним, 20 июля, в 22:10, 29-летняя водитель Lada Priora на 942 км трассы в Ставропольском районе выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF. В результате погибла 50-летняя пассажирка легковушки. Еще трое пострадали: автомобилистка два ее пассажира пяти и 10 лет.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!