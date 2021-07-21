Смертельная авария с легковушкой и фурой под Тольятти попала на видео

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлена авария со смертельным исходом, произошедшая на трассе М-5 в Самарской области.

Напомним, 20 июля, в 22:10, 29-летняя водитель Lada Priora на 942 км трассы в Ставропольском районе выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF. В результате погибла 50-летняя пассажирка легковушки. Еще трое пострадали: автомобилистка два ее пассажира пяти и 10 лет.