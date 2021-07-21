Банк "Открытие": половина жителей ПФО считают, что сумму страхового возмещения по вкладам пора проиндексировать

Жители Приволжья не ожидают снижения ставок по вкладам, 42% по-прежнему видят выгоду сбережений в иностранной валюте, а 51% считают, что сумму гарантированного государством страхового возмещения по вкладам нужно увеличить с нынешних 1,4 миллиона рублей. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"*.

Ситуация с пандемией осложнила жителям Приволжского федерального округа выбор доходных инструментов — большая часть (51%) респондентов затрудняется дать свой прогноз по изменению ставок вкладов во втором полугодии.

28% опрошенных ожидают роста ставок по классическим банковским вкладам до конца 2021 года. Из них 6% полагают, что ставки могут вырасти более чем на 4 процентных пункта, 7% ждут повышения ставок по вкладам на 2-4 процентных пункта, еще 15% — на 1-2 процентных пункта.

По мнению 12% респондентов, ставки по вкладам до конца года останутся на нынешнем уровне. Дальнейшего снижения ставок ожидают лишь 10%.

42% опрошенных считают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений. Из них только половина полагает, что в настоящий момент вкладываться в валютные вклады выгодней, чем в рублевые.

Невыгодными валютные сбережения считают 26% жителей Приволжья: при этом 21% называют их скорее невыгодными и 6% — однозначно невыгодными. 31% опрошенных не смогли определить своего отношения к валютным сбережениям.

33% жителей ПФО считают самым выгодным механизмом накопления на вкладе купить рубли и разместить их под более высокий процент.

По мнению 51% опрошенных настало время повысить размер страхового возмещения по вкладам. Из них 28% считают, что действующую с 30 декабря 2014 года сумму 1,4 миллиона рублей нужно увеличить на величину накопленной инфляции за эти годы. Еще 23% выступают за значительное увеличение гарантированной суммы по вкладам. 11% считают, что сумму страхового покрытия по вкладам менять не нужно, 35% затруднились с ответом. При этом 3% выступили за снижение страховой суммы, признав, что у них нет вкладов.

Среди крупных целей, на которые они откладывают деньги (можно было давать больше одного варианта ответа) жители Приволжья чаще всего называли формирование подушки безопасности (34%), улучшение жилищных условий (26%), отпуск или крупные покупки (21%), покупку автомобиля (17%). Только 10% копят или хотят начать копить на будущую пенсию. 15% респондентов заявили, что у них нет денег на накопления.

Александр Бородкин, лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие": "Опрос подтвердил, что в текущей ситуации роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами. Среди таких продуктов банк "Открытие" предлагает, помимо классического накопительного счёта со ставкой 4.5% годовых, широкую линейку ПИФ, профессионально управляемых УК "Открытие", и возможность прямых инвестиций клиента через брокерские счета "Открытие Брокер".

*Опрос проведен банком "Открытие" 12–17 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.