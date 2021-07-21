16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре рассмотрят кандидатов на вакантные должности районных судей Прокурором Октябрьска назначили Сергея Демина Самарская область дополнительно получит 91 млн руб. на благоустройство сельских территорий Самарская область получит еще 14,7 млн руб. на лекарства для лечащихся на дому пациентов с COVID-19 Самарской области выделено дополнительно 528 млн руб. на строительство школы в Волжском районе

Федеральная власть Власть и политика

В Самаре рассмотрят кандидатов на вакантные должности районных судей

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Квалификационная коллегия судей Самарской области опубликовала повестку заседания, которое состоится 23 июля.

Одним из первых рассмотрят вопрос о даче рекомендаций на должности председателей районных судов. В коллегию поступила два заявления на замещение этих вакантных должностей: от Алексея Сычева — председателя Жигулевского горсуда и Оксаны Радаевой — заместителя Кинельского райсуда. Все они уже трудятся в тех судах, которые хотят возглавить.

Радаева села в судейское кресло еще в начале 1995 года. А Сычев одел судейскую мантию в сентябре 2007 года, уже отработал шесть лет председателем суда и теперь претендует на второй срок полномочий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1