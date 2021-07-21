В Самаре рассмотрят кандидатов на вакантные должности районных судей

Квалификационная коллегия судей Самарской области опубликовала повестку заседания, которое состоится 23 июля.
Одним из первых рассмотрят вопрос о даче рекомендаций на должности председателей районных судов. В коллегию поступила два заявления на замещение этих вакантных должностей: от Алексея Сычева — председателя Жигулевского горсуда и Оксаны Радаевой — заместителя Кинельского райсуда. Все они уже трудятся в тех судах, которые хотят возглавить.
Радаева села в судейское кресло еще в начале 1995 года. А Сычев одел судейскую мантию в сентябре 2007 года, уже отработал шесть лет председателем суда и теперь претендует на второй срок полномочий.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?