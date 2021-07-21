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Юрист: "Видеотрансляция с участков повышает доверие к избирательному процессу Ирина Цветкова: "Видеонаблюдение - важный сигнал о готовности избирательной системы к открытости" Владислав Волков: "Сочетание законности и легитимности делает выборы честными" Виктор Полянский: "Избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях" Самарских ЛДПРовцев поведет в губдуму Владимир Жириновский

Выборы Власть и политика

Ирина Цветкова: "Видеонаблюдение - важный сигнал о готовности избирательной системы к открытости"

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году впервые на протяжении всех трех дней голосования будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова рассказала телеграм-каналу "Глаз народа 63" о своем отношении к такой организации процесса.

Ирина Цветкова считает, что избирательная кампания быстротечна, судебные обжалования по отказам в регистрации отнимают время, отведенное на агитацию у одних, и создают конкурентное преимущество для других.

"Видеонаблюдение, на мой взгляд, - это важный сигнал о готовности избирательной системы к открытости. Самое главное, что доступ к видеонаблюдению будут иметь все участники избирательного процесса, - отметила глава реготделения СЖР. - Всем активным и заинтересованным гражданам в дни голосования будет открыт вход в Ситуационный центр, где они не только могут посмотреть онлайн-трансляцию с избирательных участков, но и обсудить все происходящее с юристами и высказать свои мнения в ходе телемарафона".

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