Ирина Цветкова: "Видеонаблюдение - важный сигнал о готовности избирательной системы к открытости"

В этом году впервые на протяжении всех трех дней голосования будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова рассказала телеграм-каналу "Глаз народа 63" о своем отношении к такой организации процесса.

Ирина Цветкова считает, что избирательная кампания быстротечна, судебные обжалования по отказам в регистрации отнимают время, отведенное на агитацию у одних, и создают конкурентное преимущество для других.

"Видеонаблюдение, на мой взгляд, - это важный сигнал о готовности избирательной системы к открытости. Самое главное, что доступ к видеонаблюдению будут иметь все участники избирательного процесса, - отметила глава реготделения СЖР. - Всем активным и заинтересованным гражданам в дни голосования будет открыт вход в Ситуационный центр, где они не только могут посмотреть онлайн-трансляцию с избирательных участков, но и обсудить все происходящее с юристами и высказать свои мнения в ходе телемарафона".