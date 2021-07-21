Ирина Цветкова: "Видеонаблюдение - важный сигнал о готовности избирательной системы к открытости"

В этом году впервые на протяжении всех трех дней голосования будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова рассказала телеграм-каналу "Глаз народа 63" о своем отношении к такой организации процесса.
Ирина Цветкова считает, что избирательная кампания быстротечна, судебные обжалования по отказам в регистрации отнимают время, отведенное на агитацию у одних, и создают конкурентное преимущество для других.
"Видеонаблюдение, на мой взгляд, - это важный сигнал о готовности избирательной системы к открытости. Самое главное, что доступ к видеонаблюдению будут иметь все участники избирательного процесса, - отметила глава реготделения СЖР. - Всем активным и заинтересованным гражданам в дни голосования будет открыт вход в Ситуационный центр, где они не только могут посмотреть онлайн-трансляцию с избирательных участков, но и обсудить все происходящее с юристами и высказать свои мнения в ходе телемарафона".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...