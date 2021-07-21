Юрист: "Видеотрансляция с участков повышает доверие к избирательному процессу

В этом году впервые на протяжении всех трех дней голосования будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Адвокат, член общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Людмила Сенилова прокомментировала результаты опроса по видеотрансляции с избирательных участков, который проводился в телеграм-канале "Глаз народа 63".

"Возможность в любое время отследить ситуацию с избирательных участков, несомненно, повышает доверие к избирательному процессу. Поэтому ограничение видеонаблюдения не будет способствовать позиционированию выборов как открытых", - считает она.

Напомним, в Самарской области работает общественный штаб наблюдения за выборами депутатов Государственной думы Российской Федерации и Самарской губернской думы, которые состоятся в сентябре этого года. Соблюсти прозрачность голосования поможет в том числе видеонаблюдение, которое будет впервые вестись на протяжении всех трех дней. Камеры, установленные на избирательных участках и территориальных комиссиях, включатся рано утром 17 сентября и выключатся только ночью 19 сентября. Они будут работать круглосуточно, вплоть до момента ввода протоколов в систему. Техника с высоким разрешением оснащена системой ночного видения.