Юрист: "Видеотрансляция с участков повышает доверие к избирательному процессу

В этом году впервые на протяжении всех трех дней голосования будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Адвокат, член общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Людмила Сенилова прокомментировала результаты опроса по видеотрансляции с избирательных участков, который проводился в телеграм-канале "Глаз народа 63".
"Возможность в любое время отследить ситуацию с избирательных участков, несомненно, повышает доверие к избирательному процессу. Поэтому ограничение видеонаблюдения не будет способствовать позиционированию выборов как открытых", - считает она.
Напомним, в Самарской области работает общественный штаб наблюдения за выборами депутатов Государственной думы Российской Федерации и Самарской губернской думы, которые состоятся в сентябре этого года. Соблюсти прозрачность голосования поможет в том числе видеонаблюдение, которое будет впервые вестись на протяжении всех трех дней. Камеры, установленные на избирательных участках и территориальных комиссиях, включатся рано утром 17 сентября и выключатся только ночью 19 сентября. Они будут работать круглосуточно, вплоть до момента ввода протоколов в систему. Техника с высоким разрешением оснащена системой ночного видения.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...