Владислав Волков: "Новый порядок видеонаблюдения исключит злоупотребления"

Впервые в мировой истории онлайн-трансляция процесса выборов продлится в течение всех трех дней голосования. За честностью плебисцита в 2021 г. будут следить больше 100 тыс. камер. Это в два с половиной раза больше, чем на предыдущих выборах. На участках установят по две-три камеры. Наблюдение продлится более 60 часов в круглосуточном режиме.

"Недавно утверждённый ЦИК порядок видеонаблюдения за ходом голосования создал важный прецедент непрерывного трехдневного видеоконтроля на избирательных участках и помещениях ТИК, — отмечает эксперт комиссии, доцент кафедры государственного и административного права Самарского национального университета имени академика С. П. Королева Владислав Волков. — Впервые видеозаписи получат повышенную степень защиты. Это станет надёжной гарантией от их недобросовестного использования. Ранее были нередки случаи, когда чрезмерная открытость трансляций использовалась вопреки интересам избирателей, например, для контроля явки на избирательные участки. Новый порядок исключит подобные злоупотребления и обеспечит прозрачность процесса голосования".

Видеотрансляция будет осуществляться на служебном портале. Доступ к нему обеспечат в центрах наблюдения, которые открываются по всей стране. Это еще одно новшество избирательной кампании 2021. В центрах наблюдения могут находиться представители всех партий, желающие смотреть за ходом выборов в режиме онлайн, а также анализировать все, что происходит на избирательных участках. В Самарской области также будет работать центр наблюдения — общественный штаб.

"Обращайтесь к кандидатам, политическим партиям, обращайтесь в общественную палату, чтобы вас включили в реестр наблюдателей, — призывает председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. — Реестр наблюдателей должен быть подан в ТИК за три дня до первого дня голосования — 17 сентября. И тогда вы сможете спокойно как наблюдатель находиться на избирательном участке. Плюс вы имеете право прийти в общественный штаб. Там будет установлена видеостена, которая будет осуществлять трансляцию со всех участков Самарской области, где будет установлено видеонаблюдение".

Согласно постановлению ЦИК, в кадр должен попадать не только процесс голосования, но и действия комиссии: работа с книгой избирателей, бюллетенями, сейф-пакетами. Благодаря специальной технологии, ночные изображения должны быть максимально четкими. Те участки, где по каким-то причинам не будет установлена система видеонаблюдения, будут обязательно оборудованы системой видеорегистрации.

Записи видеонаблюдения будут храниться в течение года, а записи системы видеофиксации — не менее трех месяцев. Если участники выборного процесса посчитают, что их права были нарушены, они всегда могут обратиться за этой информацией.

Камеры на избирательных участках помогают выявлять и пресекать нарушения, — таким образом видеонаблюдение делает избирательный процесс честным и прозрачным. Тем более что конкурентная борьба текущей выборной кампании становится все жестче и яростнее: в выборах могут участвовать 32 партии, 14 из них — без сбора подписей. Кроме того, появились новые партии, которые уже побеждали в региональных выборах ("Новые люди", "Зеленая альтернатива").

На сегодняшний день на территории Самарской области в рамках выборов в Государственную думу ФС РФ в порядке самовыдвижения заявились 15 кандидатов; кроме того, в выборах намерены участвовать ряд кандидатов-одномандатников от политических партий. Что касается выборов в Самарскую губернскую думу, то на сегодняшний день выдвинуто 400 кандидатов: 314 по единому округу и 86 по одномандатным округам. Шансы победить есть у всех, в том числе у "выходцев из народа". Например, в 2020 году главами сельских поселений в Костромской области стали уборщица Марина Угодская и водитель автобуса Сергей Давыденко. В Волгоградской области главой села Бахтияровка стал полицейский в отставке Вячеслав Кужаков.