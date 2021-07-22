В Самаре состоится читка пьесы Ивана Вырыпаева "Пьяные"

В среду, 28 июля, в 18:30 в рамках проекта "Новые читки" самарские предприниматели представят пьесу драматурга Ивана Вырыпаева "Пьяные". Читка состоится на летней площадке бутик-отеля "Дом Сивре" — во дворе старинного особняка.

"Пьяные" — первый текст Ивана Вырыпаева, написанный специально для большой сцены по заказу немецкого театра. Философская комедия о познании истины стала провокационным хитом. Это история о том, что каждый может научиться не бояться жить, любить, прощать, менять себя и мир вокруг.

Все герои пьесы пьяны: менеджеры и проститутка, банкир, модель, директор кинофестиваля слышал в одну ночь "шепот Господа в своем сердце" и получают шанс изменить свою жизнь.

В читке примут участие: Яков Сигал, Ангелина Сигал, Вера Солкина, Андрей Левитан, Марина Калинина, Евгений Фейман, Дмитрий Солодовников, Мария Солодовникова, Данил Емельянов, Артем Волков, Валентина Лукьянова, Елена Середавина, Алексей Шеин.

Режиссер читки: Татьяна Каррамова ("Уместный театр"). Продюсер проекта: Екатерина Горновитова.

После читки состоится обсуждение пьесы вместе с актерами и зрителями.

В тексте присутствует ненормативная лексика.

Стоимость билета 1500 рублей. Количество ограничено. Все собранные на мероприятии средства направят в фонд "Евита" на обустройство первого в области специализированного отделения помощи паллиативным детям.