"ЭнергосбыТ Плюс" провел день проверки долгов для клиентов

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел день проверки задолженности для жителей Промышленного и Кировского районов Самары в рамках акции "Не копи долги". Любой посетитель офиса обслуживания на ул. Мирной, 162 мог получить консультацию от специалистов компании по вопросам урегулирования долгов и оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Напомним, дни проверки долгов для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" проходят ежегодно. В этом году мероприятие дало возможность горожанам пообщаться с одним из руководителей компании и найти решение в части урегулирования задолженности за тепло.

"Каждый из наших клиентов может попасть в трудную жизненную ситуацию. Каждый конкретный случай мы готовы рассмотреть индивидуально. Главное, чтобы сами клиенты не доводили ситуацию до крайности, а проявляли активность и вместе с нами находили оптимальное решение", — подчеркнул руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Илья Морозов.

Руководство Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию. Узнать о наличии задолженности можно в Личном кабинете клиента.