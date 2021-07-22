Дмитрий Азаров проверил ход строительства транспортной развязки в Куйбышевском районе Самары

В четверг, 22 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход строительства второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста — от улицы Шоссейной до границы Самары. Работы на его развязках близятся к финалу, а первый этап завершился в сентябре 2020 года.

Первая очередь перехода состоит из мостов через реку Самару и озеро Банное, а также транспортных развязок на улицах Фрунзе и Шоссейной, которые включают в себя 18 съездов общей протяженностью 6,11 км.

Проект второй очереди предусматривает возведение дороги протяженностью 7,8 км. Предполагается создание трех транспортных развязок: на пересечениях с улицами Утевской и Грозненской, а еще — путепровода через железную дорогу.

Сегодня Дмитрий Азаров проверил, как идет строительство развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. Длина перехода составляет 212 м, общая готовность порядка 70%.

"Сейчас на развязке ведутся отделочные работы, на проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будем укладывать верхний слой, устанавливать барьерное ограждение. На этой развязке все находится в завершающей стадии, — доложил заместитель директора компании "СамараТрансСтрой" Алексей Зотов. — Планируем открыть рабочее движение по двум развязкам моста до конца года, а полный ввод в эксплуатацию — на первый квартал 2022 года".

"Благодаря успешной работе, тому, что Правительство России поддержало ваше обращение, мы сейчас работаем с опережением графика", — доложил губернатору министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Дмитрий Азаров поблагодарил главу Самары Елену Лапушкину, руководство Куйбышевского района за слаженную работу в обеспечении строительства моста.

"Были сложности, в том числе были ограничения по земельным участкам, но вместе все преодолели. Есть результат: не отставание, а опережение в реализации нацпроекта, и задача успешно решается во благо родного города, родной земли, — акцентировал внимание Глава региона. — Для жителей не только Самары, но и Самарской области по южному направлению в разы увеличивается транспортная доступность".

Будущая магистраль обеспечит транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска. Также по ней автомобилисты смогут выезжать на федеральные трассы в сторону Оренбурга и Казахстана, а еще на трассу Самара-Волгоград.

Отдельно Дмитрий Азаров поставил задачу главе Самары решить вопрос по грамотной организации пассажирских перевозок по Фрунзенскому мосту. Первый заместитель главы города Владимир Василенко сообщил, что к 20 августа в Куйбышевском районе будет в полном объеме восстановлено троллейбусное движение.