Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению

В четверг, 22 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в этнокультурном комплексе "Парк дружбы народов", строительство которого ведется на территории Куйбышевского района Самары.
Председатель РОО "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев рассказал, что в парке уже построены русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, башкирский, казахский, осетинский, немецкий, еврейский, азербайджанский, таджикский, туркменский, киргизский, узбекский, грузинский, армянский, дагестанский дома и подворья, а также финно-угорский дом.
Территории распределены по принципу равенства: помещения примерно одинаковой площади (50-60 кв. м), дворы по 500 кв. м. Дома отличаются не только внешним видом, но и внутренним убранством. В каждом национальном подворье возведены традиционные хозяйственные постройки: амбар, конюшня, мельница, пивоварня, кузница, пасека, колодцы, бани.
По словам Ростислава Хугаева, сейчас работы находятся на финальном этапе. Завершить строительство на большинстве объектов планируют в августе текущего года, после чего дадут старт внутренней отделке и наполнению предметами быта, культурного наследия. Часть экспонатов уже закуплена.
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе. Сюда должно быть интересно приезжать каждый день. Привлечь посетителей помогут мастер-классы, творческие мастерские, народные промыслы и ярмарки. Также глава региона рекомендовал предусмотреть здание для ресторана, где гости комплекса смогут попробовать национальные блюда.
Кроме того, в "самарском доме", где предполагается воссоздать типовую жизнь крестьянской семьи губернии, Дмитрий Азаров поручил проработать экспозицию так, чтобы сочетать в одном домовладении многообразие всех культур и традиций.
Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, расположенный на площади 12 га, представляет многообразие культур народов Самарского края. Проект по инициативе региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" поддержан губернатором области, Общественной палатой РФ, Общественной палатой Самарской области, Ассамблеей народов России и общественными организациями Самарской области.