Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению

В четверг, 22 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в этнокультурном комплексе "Парк дружбы народов", строительство которого ведется на территории Куйбышевского района Самары.

Председатель РОО "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев рассказал, что в парке уже построены русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, башкирский, казахский, осетинский, немецкий, еврейский, азербайджанский, таджикский, туркменский, киргизский, узбекский, грузинский, армянский, дагестанский дома и подворья, а также финно-угорский дом.

Территории распределены по принципу равенства: помещения примерно одинаковой площади (50-60 кв. м), дворы по 500 кв. м. Дома отличаются не только внешним видом, но и внутренним убранством. В каждом национальном подворье возведены традиционные хозяйственные постройки: амбар, конюшня, мельница, пивоварня, кузница, пасека, колодцы, бани.

По словам Ростислава Хугаева, сейчас работы находятся на финальном этапе. Завершить строительство на большинстве объектов планируют в августе текущего года, после чего дадут старт внутренней отделке и наполнению предметами быта, культурного наследия. Часть экспонатов уже закуплена.

Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе. Сюда должно быть интересно приезжать каждый день. Привлечь посетителей помогут мастер-классы, творческие мастерские, народные промыслы и ярмарки. Также глава региона рекомендовал предусмотреть здание для ресторана, где гости комплекса смогут попробовать национальные блюда.

Кроме того, в "самарском доме", где предполагается воссоздать типовую жизнь крестьянской семьи губернии, Дмитрий Азаров поручил проработать экспозицию так, чтобы сочетать в одном домовладении многообразие всех культур и традиций.