Татьяна Прокопавичене: "Видеонаблюдение на выборах - это элемент контроля"

В этом году впервые на протяжении всех трех дней голосования будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Член Общественной палаты Самарской области Татьяна Прокопавичене поделилась мнением об этом новшестве в избирательном процессе.
"Видеонаблюдение - это такой инструмент, который позволит в каких-то спорных моментах определить, что было на самом деле. Оно представляет собой элемент контроля. Когда люди работают на участке и знают, что есть видеонаблюдение, это их дисциплинирует и способствует тому, что они будут поступать по закону", - считает Татьяна Прокопавичене.
Напомним, в 2021 году в рамках подготовки к выборам установят более 100 тысяч видеокамер. На каждом участке установят по две-три. Наблюдение будет вестись в круглосуточном режиме свыше 60 часов.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...