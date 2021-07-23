Татьяна Прокопавичене: "Видеонаблюдение на выборах - это элемент контроля"

В этом году впервые на протяжении всех трех дней голосования будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Член Общественной палаты Самарской области Татьяна Прокопавичене поделилась мнением об этом новшестве в избирательном процессе.

"Видеонаблюдение - это такой инструмент, который позволит в каких-то спорных моментах определить, что было на самом деле. Оно представляет собой элемент контроля. Когда люди работают на участке и знают, что есть видеонаблюдение, это их дисциплинирует и способствует тому, что они будут поступать по закону", - считает Татьяна Прокопавичене.

Напомним, в 2021 году в рамках подготовки к выборам установят более 100 тысяч видеокамер. На каждом участке установят по две-три. Наблюдение будет вестись в круглосуточном режиме свыше 60 часов.