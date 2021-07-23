Галина Николаева: Видеонаблюдение позволит в полной мере реализовать возможность наблюдения за выборами

Президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева поделилась мнением о новой системе организации видеонаблюдения, которая будет работать на предстоящих выборах.

"Цель видеонаблюдения — это фиксация того, что происходит на избирательных участках. Эта цель будет гарантирована, записи будут сохраняться. Кроме того, запись будет вестись и в ночное время - в помещениях, где хранятся сейф-пакеты", - отметила она.

Галина Николаева также добавила, что контроль за исполнением закона возложен и на общественных наблюдателей, которые вправе в том числе со своих гаджетов фиксировать происходящее. Если, по их мнению, происходит нарушение, они вправе направить непосредственно в ситуационный центр видеосообщение, прокомментировать его, и там уже экспертная группа даст свое заключение.

"При необходимости мобильные группы будут выезжать на участки. На мой взгляд, в полной мере реализована возможность наблюдать за процессом", - считает президент региональной Нотариальной палаты.

Напомним, в регионе работает общественный штаб наблюдения за выборами депутатов Государственной думы РФ и Самарской губернской думы, которые состоятся в сентябре этого года. Соблюсти прозрачность голосования поможет в том числе видеонаблюдение, которое будет впервые вестись на протяжении всех трех дней. Камеры, установленные на избирательных участках и в помещениях территориальных комиссий, включатся рано утром 17 сентября и выключатся только ночью 19 сентября. Техника с высоким разрешением оснащена системой ночного видения.